Kommunernes Landsforening (KL) tager ikke stilling til, om borgmester Stén Knuth taler usandt i svar til byrådet. Det er et skråplan, mener John Dyrby Paulsen (S).

Borgmesters »løgn« på Folketingets bord

Slagelse - 09. september 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Da et byrådsmedlems spørgsmål til en borgmester er atypisk i en styrelsesretlig sammenhæng, har KL-konsulenterne ikke forholdt sig til indholdet og rigtigheden af borgmester Stén Knuths besvarelse af spørgsmålene.«

Sådan lyder KL's svar på et spørgsmål stillet af Socialdemokratiets gruppeformand, John Dyrby Paulsen, i den netop udarbejdede rapport om brintbusprojektet i Korsør - en opfølgende, 23 sider lang svarrapport, som skulle besvare 25 af 44 stillede spørgsmål til den tidligere KL-rapport, som blev offentliggjort i juni og siden har fået flere hug.

- Det er nogle meget besynderlige og stærkt bekymrende svar fra KL, jeg har fået på mine spørgsmål. Hvis jeg skal uddrage essensen, så er det følgende: Det er ikke normalt, at et byrådsmedlem stiller spørgsmål til borgmesteren. Derfor har borgmesteren ikke pligt til at svare på sådanne spørgsmål, og derfor har KL valgt ikke at vurdere rigtigheden af svarene fra borgmesteren. Det er absurd, siger John Dyrby Paulsen til Sjællandske.

Den verserende sag er affødt af, at borgmester Stén Knuth på et tidspunkt til byrådet skriver, at Slagelse Kommune på baggrund af en politisk beslutning indtræder som »fuldbyrdet partner i JIVE-konsortiet.«

Men hvornår har nogen truffet beslutning om det, undrer det John Dyrby Paulsen, som her mener og konstaterer, at borgmesteren taler imod bedrevidende og altså ikke svarer sandt.

- Og at KL ikke vil tage stilling til, om han taler sandt, er en helt absurd argumentation, og det betyder jo i sin yderste konsekvens, at en borgmester kan svare hvad som helst på et spørgsmål fra et byrådsmedlem uden at skulle stå til ansvar for svarene, siger John Dyrby Paulsen, som har talt med partiets folketingsgruppe og nu vil rejse sagen i Folketinget.

