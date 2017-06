Borgmester vil ikke anke Skælskør-dommen

- Jeg har sagt mange gange, at det her er en dybt tragisk sag, og vi er nu blevet dømt. Det er jeg sådan set tilfreds med. Pigerne får nu oprejsning. Det vil derfor være min helt klare anbefaling til byrådet på det kommende byrådsmøde på mandag, at vi ikke anker sagen. Det stopper her, siger Stén Knuth (V).

- Det er næsten ikke til at bære, hvis vi skulle trække pigerne igennem sagen i Højesteret. Jeg tror ikke, der er nogen i byrådet, der ønsker sagen anket. Jeg håber, at pigerne på trods af alt det, de har været igennem, nu kan få lov til at komme videre, siger borgmesteren, der også flere gange tidligere har sagt, at han helst ville have udbetalt søstrene erstatning uden en retssag, men at retssagen ikke har kunne ungås, fordi der ikke har været hjemmel i dansk lovgivning til at udbetale erstatning. Onsdagens dom var i stedet baseret på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som altså står over dansk lov, og derfor skal søstrene nu haveerstatning.