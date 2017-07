Se billedserie Salg af en nyligt indkøbt DSB-byggegrund til University College Sjælland ved Slagelse Station ender med at blive en tilsynssag grundet forventet millionunderskud og dermed anklager om ulovlig erhvervsstøtte. Borgmester Stén Knuth (V) står dog på mål for beslutningen og for campusprojektet i sin helhed. Det er alle pengene værd, siger han.

Borgmester om salg af byggegrund: Det koster penge at investere

Slagelse - 21. juli 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste uges hæsblæsende debat om kommunens indkøb af en DSB-byggegrund, som ifølge beregninger vil bibringe kommunekassen et minus på omtrent 20 millioner kroner ved et videresalg til UCSJ, ender som en tilsynssag. Enhedslisten vil have undersøgt, om Slagelse Kommunes politikere, byråd og økonomiudvalg, har brudt principperne i kommunalfuldmagten og er ved at yde University College Sjælland (UCSJ) ulovlig erhvervsstøtte.

Borgmester Stén Knuth (V), som sidder for bordenden, fortæller nu til Sjællandske, at han står på mål for beslutningen, som reelt kan ende med bøder til politikere, herunder ham selv, for at have overtrådt reglerne.

- Investeringer koster penge, siger borgmesteren, som ikke lægger skjul på, at det er ærgerligt, at millionunderskuddet trækker overskrifter, når visionerne om Slagelse som uddannelsesmagnet ifølge ham er en langt bedre fortælling.

- UCSJ samler sig i Slagelses bymidte med 1000 flere unge, der skal studere i vores by og kommune, så de kommer op på 1700-1800 studerende. Flere uddannelser kommer til i fremtiden, og det viser, at vi i Slagelse vil det her, siger Stén Knuth.

