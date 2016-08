Mandagens byrådsmøde var også det første af slagsen for kommunens nye kommunaldirektør, Jane Wiis, der her ses sammen med borgmester Stén Knuth (V) inden det gik løs med debatten. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester nedstemt i sag om flygtningebørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester nedstemt i sag om flygtningebørn

Slagelse - 30. august 2016 kl. 05:29 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver alligevel ikke til noget med at putte flere flygtningebørn i modtageklasse i Slagelse Kommune, ihvertfald ikke i første omgang.

Da byrådet debatterede sagen på sit møde mandag, endte det med, at et flertal på 16 mod 15 gik ind for at sende sagen tilbage til fornyet overvejelse i Uddannelsesudvalget.

De udslagsgivende stemmer stemmer blev leveret af Liberal Alliance, der i sagen valgte at stemme sammen med den røde blok.

Det blev kraftigt kritiseret fra ikke mindst Bodil Knudsen (S) og Helle Blak (SF), at borgmester Stén Knuths parti, Venstre, og løsgænger Tonny Borgstrøm, er gået ind for flere børn i disse klasser. Det skete på det seneste møde i Uddannelsesudvalget, hvor halvdelen af de tilstedeværende medlemmer anbefalede overfor byrådet, at man skulle hæve antallet af elever fra 12 og op til 18 elever.

Det skulle ske for at spare omkring 1,8 millioner kroner, som det koster at oprette disse klasser.

- Vi bruger alt for mange penge på flygtninge, og det går ud over vore egne børn, som jo i forvejen har problemer. Gør som 47 andre kommuner, der »smider« dem direkte ind i de almindelige klasser, lød det fra Tonny Borgstrøm.

Bodil Knudsen (S) sagde hertil, at det nok ikke hjalp på de lokale børns niveau, at der blev »smidt« flygtningebørn ind, som ikke forinden havde været i modtageklasse. Ligesom det ikke var godt for flygtningebørnene.

- Det er simpelthen en dårlig forretning at putte så mange børn ind i klasserne. 1,8 millioner kroner er måske nok mange penge, men kan man redde bare et enkelt barn fra at skulle anbringes senere hen, vil pengene være tjent ind, sagde Helle Blak (SF), der blev bakket op af Thomas Clausen fra Enhedslisten.