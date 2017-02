Borgmester lufter hoteltanker

»I 2025 har vi et hotel i bymidten, hvor vores rådhus er i dag,« lyder visionen fra borgmester Stén Knuth (V).

Slagelse - 01. februar 2017 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Stén Knuth (V), Slagelse Kommune, har tidligere meldt ud, at han agter at gå til valg på et såkaldt aquarådhus væk fra bymidten. Her skal administrationen samles, og samtlige af kommunens medarbejdere - dem, der sidder på Rådhuspladsen i Slagelse - skal enten flytte kontoret til en eventuel ny adresse med et rådhus eller ud, hvor de varme hænder opererer i forvejen.

Men hvad skal der så ske med det eksisterende rådhus?

Det har Venstre nogle særlige planer for, påpeger Stén Knuth, som gerne ser sig selv på borgmestertaburetten om også otte år.

- I 2025 har vi et hotel lige her på Rådhuspladsen, lyder ønsketænkningen fra borgmesteren, som gerne krydrer overnatningsstedet med en restaurant på toppen med vue ud over byen.

- Rådhuset skal væk fra bymidten, og vi ser gerne, at vi får bragt måske omkring 500 borgere ind i byen. Og vi mangler et sted for turister i midtbyen, siger Stén Knuth, hvis udsagn ikke lægger op til de store sværdslag på tværs af partier.

I Socialdemokratiet er man helt på linje med borgmesteren. Dog skal rådhuset stadig være rådhus, så en placering af et hotel må ske et andet sted.

- Men det er helt klart, at vi sagtens kunne bruge et godt hotel inde i byen, siger borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen (S).