Borgmester i mindretal om stop for EUE-opgaver

Et drama om EU-brintbusser i EnergiPark Korsør udvikler sig. Et flertal i økonomiudvalget bestående af socialdemokraterne John Dyrby Paulsen, Lis Tribler, Niels O. Pedersen samt Michael Gram (Fair Balance) har besluttet, at Slagelse Kommunes samarbejde med konsulentvirksomheden EUE ApS med direktør David Drachmann-Sunne i spidsen skal sættes i bero. Flertallet ønsker en redegørelse fra bestyrelserne i Slagelse Erhvervscenter og SK Forsyning om deres samarbejde med virksomheden.

- Jeg havde gerne set, at Slagelse Kommune overholdt den aftale, vi har indgået med EUE om at bistå med fase 2 i projektet med brintbusserne. Det er EUE, der har ekspertisen, siger Stén Knuth til Sjællandske. Han mener, at et eventuelt afbrudt samarbejde burde afvente et møde i erhverv- plan- og miljøudvalget til februar. Medlemmerne af økonomiudvalget har besluttet også at deltage i mødet til februar, når punktet om energiklynge, EUE og brintbusser behandles.