Borgmester freder skoler: Nul lukninger de næste fire år

Sådan lød budskabet fra borgmester Stén Knuth (V) og Knud Vincents, formand for Venstre i Slagelse, da de ved et pressemøde på rådhuset i Slagelse mandag fredede kommunens skoler.

- Vi har mange tilflyttere, og faktisk bor der lige så mange borgere i Slagelse Kommune nu, som vi regnede med, vi ville være i 2020, fortalte Stén Knuth, som i den forbindelse klart signalerede, at Venstre vil sikre tryghed for borgere, som i forvejen bor i kommunens yderdistrikter, og for dem, der ønsker at flytte til kommunen i fremtiden.

Slagelse Kommune er i en rivende udvikling, forklarede Venstre-folkene, som mener, at familier og beboere i også de mindste lokalsamfund, faktisk en tredjedel af det samlede antal borgere i kommunen, skal sikres ro i fremtiden. Det handler i den grad om skoler, hvor også ledelse, lærere og pædagoger har brug for vished på de i alt 19 folkeskoler.

- Alle borgere skal have en skole i deres umiddelbare nærhed. Vi ved, at det betyder alt for familierne, for børnene og lokalsamfundene. Derfor vil vi gerne garantere, at der ikke lukker nogen skoler i næste byrådsperiode, påpegede Stén Knuth.