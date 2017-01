Lønstigningen til borgmester Stén Knuth på 235.000 kroner i 2017 vil ikke komme til at smitte af på de øvrige byrådsmedlemmers løn. Yderst til højre Enhedslistens vikarierende medlem Johnny Gregersen, der mente, at det at sidde i byrådet var så stort et privilegium, at alle burde gøre det gratis. Foto: Arne Svendsen

Borgmester ene om lønstigning

Slagelse - 24. januar 2017 kl. 07:18 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lønstigning borgmester Stén Knuth (V) og resten af landets borgmestre er tildelt af Folketinget, vil ikke »dryppe« videre og give højere lønninger til udvalgsformænd og menige byrådsmedlemmer i 2017.

Det vedtog størsteparten af byrådet på mødet mandag. Det skete ved at godkende en ændring af den styrelsesvedtægt, som fortæller, hvordan man fastsætter aflønningen af formænd og udvalgsmedlemmer som procentdele af borgmesterens løn.

Holdt man fast i denne styrelsesvedtægt, ville det udløse en ekstraudgift på 760.000 kroner. Penge som ikke er afsat på budgettet.

Borgmester Stén Knuth (V) mødte da heller ikke de store protester, da han forelagde sagen på byrådsmødet, efter at et enigt økonomiudvalg var gået ind for den.

Helt uden debat gik ændringen dog ikke igennem.

Løsgænger Tonny Borgstrøm mente således ikke, at borgmester Stén Knuth havde fortjent nogen lønstigning. Borgstrøm mente også, at man hellere skulle bruge de 760.000 kroner (som altså netop ikke bruges) til »varme hænder« på plejehjemmene, og stemte som den eneste imod den udgiftsneutrale løsning.

Borgmesteren bemærkede, at han ikke kunne frasige sig den af Folketinget vedtagne lønstigning til borgmestrene. Hvis løn som tidligere nævnt ikke har været reguleret siden 1994.

Borgstrøms indlæg fik Helle Blak (SF) til at bemærke, at man i byrådet burde tale pænere til hinanden, og at hun var glad for, at der var teknisk uheld på anlægget i byrådssalen, så borgerne for en gangs skyld ikke kunne følge med på skærmen.

- Tillykke med lønstigningen. Borgmestre er jo ikke steget i løn i mange år, i modsætning til kommunaldirektører. Så nu tjener du vel halvdelen af det kommunaldirektøren tjener, sagde Blak, der mente, at borgmesteren burde give kage til næste møde på grund af lønstigningen fra 750.000 kroner til 985.000 kroner årligt.

Borgmester Stén Knuth oplyste i øvrigt, at der er forhandlinger i gang mellem Kommunernes Landsforening og staten for at sikre, at de stigende borgmesterlønninger også skal betales af staten, som jo har vedtaget dem i Folketinget, og ikke af kommunerne.

Helle Blak (SF) havde forinden kaldt Folketinget for »tøsedrenge«, hvis ikke det skete.