De konkrete planer for sikring af Korsør mod højvande bliver kaldt kedelige. Nu skal de drøftes på et borgermøde. Illustration: MAP Architects

Send til din ven. X Artiklen: Borgermøde om højvandssikring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgermøde om højvandssikring

Slagelse - 14. august 2017 kl. 09:27 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der arbejdes fortsat mod sikring mod oversvømmelser af Korsør by, som ved en stormflod i 2006 blev oversvømmet og skadet for over 100 millioner. Her 11 år efter er der udarbejdet et såkaldt visionsprojekt, der anviser konkrete måder at sikre byen mod vandet. Samlet pris omkring 26 millioner kroner - nogenlunde samme pris som den nye genbrugsstation ved Slagelse Landevej koster at bygge. Den er det gået væsentlig hurtigere med at få besluttet.

Det er MAP Architects, der efter udbud, fik opgaven med at konkretisere måden at vandsikre Korsør på. En inspirationsgruppe bestående af repræsentanter fra Korsør Havn, lystbådehavn, Havnearkaderne, Korsør Lokalråd, Korsør bymidtegruppe, bevaringsforeningen, fiskerihavnen og Korsør Cityforening er kommet med ønsker og indspark til arkitekterne. Blandt andet at højvandssikringen skulle tage hensyn til havnedriften, parkeringsforhold, adgang for kunder til fiskehandler og cafeer, hensyn til bevægelseshæmmede mv. Endvidere var der ønsker til, at højvandssikringen skal skabe rammer for sociale aktiviteter, belysning og mulighed for formidling af højvande, samt brug og genbrug af materialer.

Gruppen har også haft mulighed for at kommentere på resultatet, og der er ikke kun begejstring. Forslaget bliver således kaldt kedeligt. I stedet foreslår inspirationsgruppen, at de eksisterende højbede med træer på parkeringspladsen foran havnearkaderne fjernes, så der skabes plads til, at højvandssikringen kan gøres mere varieret og interessant end de nuværende forslag fra MAP Architects .

Politikerne i erhverv,- plan og miljødvalget har besluttet, at visionsforslaget skal drøftes på et brogermøde. En beslutning om en eventuel fordelingsnøgle for betalingen af de 26 millioner kroner mellem kommunens pengekasse og de cirka 460 grundejere i centrum af Korsør, der bliver sikret mod højvande, er udskudt til en senere beslutning.

Oprindeligt er regnet med, at den endelige og af Kystdirektoratet godkendte højvandssikring kan være på plads i 2020.

Så Storebælt har bare at holde sig i ro!