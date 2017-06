Her et glimt fra torsdagens dusøroverrækkelse, hvor der i alt var indkaldt 30 borgere fra hele politikredsen. Foto: Anders Ole Olsen

Borgere modtog hæder fra politiet

Slagelse - 10. juni 2017 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række borgere fra hele Sydsjællands- og Lolland-Falsters politikreds - herunder Slagelse Kommune - blev torsdag eftermiddag hædret for at have ydet en særlig indsats. Arrangementet fandt sted på Næstved Politistation, hvor politidirektør Lene Frank takkede en række årvågne og modige borgere, som hver især havde optrådt på en måde, som politiet gerne ville takke for - og også give en dusør på 1.000 kroner hver.

Blandt de mange dusørmodtagere kom de fem fra Slagelse Kommune - og her er, hvad politidirektøren sagde om to af dem - Britt Ravn Augustsen, 45, og Jens Augustsen, 52, Slagelse:

- Hvad der kunne have været en helt almindelig torsdag morgen i marts, blev for jer en lejlighed til at vise ekstraordinær handlekraft. På Strandvejen i Slagelse kom en 69-årig mand cyklende på vej til at undervise på Trelleborg Friskole. Desværre fik manden et hjertetilfælde og væltede med cyklen. Han blev slået bevidstløs. Der var kun en svag puls, og hjertet var sat ud. Jens begyndte straks at udføre hjerte-lunge-redning, og sammen fik I også alarmeret 112.

Britt - du løb øjeblikkelig efter en hjertestarter. Det var både kvikt tænkt og resolut udført. To personer var allerede i gang med lunge-hjerte-redning, og i en kritisk og hektisk situation tænkte du glasklart og fokuserede på hjertestarteren.

Da du nåede frem med hjertestarteren blev den sat til - og snart var manden vækket til live igen.

På døgnrapporten varer episoden bare 28 minutter, men på den korte tid nåede I at se et liv blive afsluttet og begynde igen. I nåede at træffe store beslutninger, og I nåede at handle. Det har helt sikkert været 28 hektiske minutter.

Jeres hurtige og kompetente hjælp var medvirkende til, at manden overlevede en ellers meget kritisk situation. For den indsats fortjener I ikke bare en dusør; I fortjener også stor tak og ros for en særligt flot indsats, sagde politidirektøren.

I alt fik 30 borgere hæder - se flere af de lokale historier omtalt i lørdagsavisen.