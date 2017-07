Se billedserie Det tynde brune metalbor, der her ses gå skråt ned i borehullet, måtte stoppe blot 20 meter fra mål på den anden side af havnen, da det ramte en spunsvæg af metal. Foto: Helge Wedel

Borestop kort før mål

Slagelse - 08. juli 2017 kl. 10:51 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blot 20 meter fra mål, så ville boret ikke længere, for det var stødt ind i noget metal.

- Det går da rigtig godt med at bore, når vi bare ikke rammer noget, som vi ikke kan bore igennem. Det var da ærgerligt og sikkert også dyrt, at vi skulle starte forfra blot 20 meter fra målet, siger Martin Laursen til Sjællandske. Han er specialarbejder hos entreprenør Østergaard, der står for den styrede boring under Korsør Havn, hvor der gennem to huller skal trækkes fjernvarmerør, så fjernvarmenettet i Korsørs sydlige bydel kan forbindes med fjernvarme fra det kommende halmfyrede fjernvarmeværk, der bygges i EnergiPark Korsør ved Kodakhuset.

Boret har formentligt ramt en gammel spunsvæg af metal, der meget vel kan være en del af konstruktionen fra den gamle Hasskovbro, der lå mere vestligt end den nuværende.

En ny kurs er derfor nu stukket ud for de to cirka 225 meter lange huller, der ender med at være 80 centimeter i diameter, så de store fjernvarmerør kan trækkes igennem. Der bores først med et tyndt bor, hvorefter to større borehoveder trækkes gennem hullerne, så den ønskede størrelse nås.

Mandskabet ved boremaskinen på Caspar Brands Plads turde fredag ikke komme med et bud på, hvornår hullerne er klar til fjernvarmerørene.

- I værste fald kan vi ramme noget nyt. En stor sten for eksempel. Og egentlig mærkeligt, at rådgiveren ikke har været klar over efterladenskaberne fra den tidligere bro, tænker Martin Laursen højt.

Der bores et hul ad gangen. Og det tynde bor har foreløbig ikke gjort det første færdig endnu, fordi der måtte startes forfra kun 20 meter fra mål.

Anlægschef i SK Forsyning, Torben Kofoed har tidligere oplyst til Sjællandske, at der i alt skal udbores cirka 225 kubikmeter svarende til 400 tons jord, der kan være på 10 lastvogne.

Prisen for de to huller var oprindeligt sat til fem millioner kroner - svarende til 22.222 kroner per meter.