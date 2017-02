Se billedserie Sort på hvidt. Lejerne i Ringparken i Slagelse har fået en skrivelse ind ad brevsprækken, som fuldstændig skitserer, hvad problemer med hærværk i området betyder og ikke mindst koster. FOB varsler huslejestigninger.

Boligselskab vil hæve huslejen efter hærværksbølge

Slagelse - 11. februar 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan koste lejere på pengepungen, at ballademagere og hærværksmænd smadrer gadelamper, sprænger postkasser i luften og knuser ruder i Ringparken i Slagelse.

Det varsler boligselskabet FOB, som er træt af hærværk og nu truer med forhøjet husleje for områdets beboere, efter at regningen for nytårets strabadser og sidste måneds hærværk nu ligger klar.

- Sandsynligheden for, at det er folk udefra, som kommer og smadrer gadelamper, er meget lille, så det er i sidste ende beboerne her, som får regningen, siger boligselskabets direktør, Flemming Stenhøj Andersen, der vil have lejerne til at tage ansvar - og ikke mindst snakke med deres børn.

Opgørelsen viser, at der alene nytårsaften blev vandaliseret for 80.000 kroner, som dækkes af forsikringen. Men siden årsskiftet er hærværket fortsat, og regningen herfor ligger på 109.250 kroner.

Og fortsætter udviklingen, vil prisen for ramme imellem en halv million og 750.000 kroner, da lamperne, der smadres, ikke som udgangspunkt kan repareres. Nogle nye kommer lejerne derfor til at betale.

Der må gøres noget nu, siger formand for Ringparkens samarbejdsudvalg Hussein El-Khodr.

- Vi ved ikke præcist, hvem det er, der laver balladen, men sikkert er det, at det skal stoppes. Det går ud over alle andre, siger han og opfordrer alle lejere til at tage del og i den forbindelse møde op til beboermøde den 20. februar klokken 19, hvor sagen drøftes.