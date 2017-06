Boligsalg er ved at ramme rekordår

- Der er vi stadigvæk lige et niveau under. Når vi runder en pris på 2.5 millioner kroner, kan vi godt mærke, at der er knap så mange købere. Men priserne stiger. En typisk villa fra 1960-1970'erne i Amerikakvarteret koster cirka 2,2 millioner kroner i dag. Den ville man have kunnet få for cirka to millioner for bare to-tre år siden, vurderer Lars Bryde.