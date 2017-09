Se billedserie Kvarterhuset på Motalevej blev efter røveriet lukket som gerningssted af politiet. Foto: Helge Wedel

Boligretten giver frist til dømtes familier på Motalavej

Slagelse - 16. september 2017 kl. 07:51 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familierne til to drenge på 16 og 17 år dømt for vold og røveri begået på Motalavej, fik ophævet deres lejemål af Bolig Korsør den 27. juni med en frist på fem dage til at flytte. Årsagen er boligselskabets nultolerance over for beboere, der dømmes for grov kriminalitet begået i nærområdet.

Men familierne bor stadig på Motalavej, fordi de klagede over ophævelsen af deres lejemål. Bolig Korsør har stævnet dem med krav om, at de flytter.

- Vi er stadig fulde af fortrøstning i forhold til at få dem til at flytte. Vi er oplyst af Boligretten om, at de to familier har fået frist til at komme med deres svarskrivelse henholdsvis den 25. september og den 28. september, siger formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahl- gren til Sjællandske.

Han forventer derfor, at Boligretten efter en mulig replik fra Bolig Korsør inden længe kan træffe en afgørelse i sagen. Der vil så være gået cirka fem måneder, siden lejemålene blev ophævet. Boligrettens afgørelse kan efterfølgende indbringes for Landsretten, hvormed en udflytning forhales yderligere.

I forbindelse med Sjællandskes tidligere omtale af sagen har folketingsmedlem Kaare Dybvad (S) stillet følgende spørgsmål til justitsminister Søren Pape (K):

»Mener ministeren, at reglerne om ophævelse af lejemål for kriminelle beboere fungerer efter hensigten, hvis man kan blive boende flere måneder i en boligafdeling, fordi de kriminelle gør indsigelser og trækker sagen i Boligretten og senere eventuelt i Landsretten?

Justitsminister Søren Pape har svaret, at han ikke kan svare fyldestgørende, før han har indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen.

De to dømte drenge var ikke straffet før, da de ved Retten i Næstved blev fundet skyldige i den 12. marts i år ved 19-tiden på parkeringspladsen ved Lidl på Motalavej at have overfaldet en mandlig 65-årige bilist, der ikke ville give dem cigaretter. Et par timer senere begik de røveri mod Kvarterhuset også på Motalavej.

De har nægtet sig skyldige i overfaldet, men erkendt, at det var dem, der var på videobillederne fra Kvarterhuset, hvor en vagt blev truet med en pistol, der efterfølgende viste sig at være en hundeproppistol.

De to unge blev løsladt, da dommen blev afsagt.

- Der er tale om en såkaldt kombinationsdom, hvor de idømmes tre måneders ubetinget fængsel og ni måneders betinget fængsel. Da de havde siddet varetægtsfængslet i tre måneder, blev de derfor løsladt, forklarede anklager i sagen Stephen Pedersen efter domsafsigelsen til Sjællandske.