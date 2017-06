Bolig Korsør-formand Ebbe Jens Ahlgren fortæller til Sjællandske, at de dømtes familier smides ud af deres lejligheder.

Boligformand: Dømtes familier bliver smidt ud af deres lejligheder

Slagelse - 12. juni 2017 kl. 16:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To drenge på 16 og 17 år er netop blevet idømt et års fængsel hver for røveri og overfald på en ældre, 65-årig mand i Korsør tilbage den 12. marts.

Hammeren faldt her til eftermiddag ved Retten i Næstved.

Overfaldet fandt sted på Lidls parkeringsplads, hvor en 65-årig bilist nægtede at give cigaretter. Derefter sparkede de unge mænd på den 65-årige, hvorefter de angiveligt slog ham i nakken med knyttede hænder. De dømmes også for et røveri mod Basen på Motalavej senere på aftenen. Her skulle de have truet en vagt med en pistollignende genstand, som af gerningsmændene selv er blevet karakteriseret som en hundeproppistol.

Formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren fortæller i den forbindelse, at de to dømtes familier siges op fra deres lejligheder.

- Vi vil hellere beskytte vores 7000 lejere end nogen, der er dømt for overfald og røveri, så vi opsiger lejemålet, så snart sagen er endelig slut, fordi den ikke bliver anket, siger Ebbe-Jens Ahlgren til Sjællandske.

Han tilføjer, at de pågældende lejere nu er uønsket i Bolig Korsør, hvor de også slettes fra eventuelle ventelister.

