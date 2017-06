Boliger forvandles for 50 mio. kr.

Ud over at Slagelse Kommune skal yde garanti for realkreditlån, så oplyser Landsbyggefonden, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 1/5-dels ordningen (Realkreditinstitutterne 1/5, Kommunerne 1/5, Boligselskab 1/5 og Landsdispositionsfonden 2/5).