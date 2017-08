Se billedserie På vinduerne er der sat advarsler op om indholdet af de farlige skimmelsvampe. Foto: Helge Wedel

Bolig forbudt for mennesker

Slagelse - 11. august 2017 kl. 10:03 Af Helge Wedel

Lejligheden - som rettelig er et lille hus helt ned til stranden - med adressen Ceresvej 32B st., i Korsør er blevet erklæret uegnet som menneskebolig via såkaldt kondemnering med afsæt byfornyelseslovens § 76, stk. 1. Her står, at en kommune kan nedlægge forbud mod, at en bygning eller dele af denne benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, hvis det skønnes, at benyttelsen er forbundet med sundhedsfare.

I lejligheden er der konstateret store mængder af skimmelsvampesporer.

Beboeren har tidligere klaget til kommunen over dårligt indeklima. Kommunen har besigtiget huset uden dog at finde tegn på skimmelsvamp eller andre væsentlige fejl.

Men i forbindelse med en privat sag mellem lejer og udlejer har retten i Næstved nu fået foretaget et syn og skøn af huset. Syns- og skønsrapporten viser store mængder af skimmelsvamp i lejligheden.

Skønsmanden noterer, at den første og primære kilde til skimmelvækst er opstået i kælderen og/eller under gulvet grundet fugtig undergrund. I kælderen er der en pumpebrønd, der skønnes at være etableret for at fjerne/mindske vandbelastningen nedefra. Hertil er huset i 1990'erne bliver efterisoleret indvendigt, hvilket har øget risikoen for skimmel, fordi opfugtningen af ydervæggen øges, når udtørringseffekten fra opvarning indefra mindske, fremgår det af skønsrapporten.

Politikerne i erhvervs-, plan- og miljøudvalget har besluttet, at boligen kondemneres snarest muligt, ligesom der gives en måneds frist til udlejeren om at fremsende en tids- og handleplan for lejligheden, der i øjeblikket ikke er beboet af den nuværende lejer på grund af den farlige skimmelsvamp.