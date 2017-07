Se billedserie Bibiana ligger efter invitation fra Kongegaarden til kaj ud for Korsør Fæstning fra torsdag til mandag. Foto: Mette Kjær Nielsen

Børnene skaber kunst til byen

Slagelse - 28. juli 2017 kl. 07:56 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havfruer, fisk, hvaler søstjerner, blæksprutter, sunkne skibe og skattekister. Torsdag åbnede Kunstskibet Bibiana på kajen ud for Korsør Fæstning. Her inviteres alle byens børn om borde hver dag frem til mandag for at lave kunst under havoverfladen.

Sammen skal børnene skabe et fælles kunstværk, som skal blive i Korsør, når Kunstskibet Bibiana sejler videre. I Korsør bliver det værk skabt på fire store plader, der efterfølgende skal pryde en af de store porte på Værftet - i Skælskør, som netop har forladt, malede børnene et stort sejl.

- Vi fortæller børnene historien om Havets Mor, som har et stort, viltert hår, hvor der sætter sig alle mulige ting fast. Det er børnene, der maler alle tingene i håret, fortæller Stine Illum, der er professionel illustrator og kunstnerisk tovholder på Bibiana.

Børnene kan også få lov til at tegne og male mindre tegninger, de kan besøge et bibliotek med illustrerede børnebøger fra hele verden. Og så kan man prøve at tegne og male i 3D med virtual reality-briller på.

Det er Kongegaarden, der har inviteret kunstskibet på besøg for at skabe et sommerferiearrangement for Korsørs kreative børn.

Bibiana har åbent fredag, lørdag og søndag mellem klokken 10 og 16. Mandag er der åbent fra 10 til 14 - og så inviteres alle interesserede til fernisering af det store, fælles værk mellem klokken 15 og 17.