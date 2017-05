»Børnelokker« var blot en sølle eksistens

En af forældrene skrev hurtigt på Facebook: »Han tilbyder dem sodavand og hygge med ham, (og) han er insisterende. Han drikker øl, og han er kendt i byen for ikke at være så rar. Han tager kontakt til pigerne og lægger ikke skjul på, at han er til MEGET unge piger og ville gerne være i deres selskab (...) han ville gerne havde dem (børnene) med ned i et rum, som ligger ved P-pladsen bag ved hallen, hvor det er afsides. Det vælger de heldigvis ikke at gøre. Han vil gerne have, pigerne tager billeder sammen med ham og af ham. Derudover vælger han også at tisse foran dem, og det har bestemt krænket dem. Natteravnene kommer dem heldigvis til undsætning, og vi forældre bliver tilkaldt - og det gør politiet også«.