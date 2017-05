Børnehavebørn trænede det danske sammen med Rødhætte i skoven

- Det har selvfølgelig det formål at give de tosprogede børn et bedre dansk. Mange af vores flersprogede børn har ikke den samme højtlæsningskultur med hjemmefra, som vi har her i Danmark. Med højtlæsning lærer børnene at lytte, og de lærer at stille og svare på spørgsmål - man kan sige, at de lærer at lære, siger flersprogspædagog Heidi Clausen.