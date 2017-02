Se billedserie Brødrene Magne og Aksel Nordkvist Jullerup på henholdsvis syv og fem år og Thea Frederiksen på fem år under kyndig vejledning af bager Charles Larsen. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Børnebørnene bagte og bedsterne smagte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnebørnene bagte og bedsterne smagte

Slagelse - 16. februar 2017 kl. 08:23 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Esholte: Små æblemedaljer med kanel, sprøde teboller og lune pølsehorn. Det var dagens opgave for de børn, som sammen med deres bedsteforældre i går havde lagt vejen forbi Skovsgaard Mølle- og Bagerimuseum på Fladholtevej i Esholte. Tre dage i vinterferien har museet nemlig haft åbnet bageriet for netop børnebørns-og-bedsteforældre-konstalationen.

Mandag, tirsdag og onsdag har omkring 75 børn således haft fingrene helt nede i dejen.

- Vi kan slet ikke reklamere med det her arrangement - så kommer der flere, end her er plads til, siger bager Charles Larsen. Og det vil han helst ikke have. Så både børn og bedsteforældre står tæt i det lille bageri. Men der er plads til alle de fremmødte denne onsdag.

Først skulle de mange børn varme op ved at trille fire så godt som runde teboller. Herpå fulgte hver fire pølsehorn, som skulle rulles på særlig Skovsgaard-manér. Sidst men ikke mindst skulle fire små æblemedaljer formes og pyntes.

Blandt bagerbørnene var fire-årige Johan Sperling Riis Nielsen, som var taget med sin mormor Lilian Nielsen til museet i Esholte.

- Jeg skal lave pølsehorn! Jeg kan rigtig godt lide pølsehorn, og jeg skal spise dem allesammen, for mormor kan ikke li' dem, fortæller Johan.

- Vi er taget herud, fordi det bare er et helt fantastisk initiativ. Det er en god og aktiv måde at være sammen på - meget bedre end for eksempel at gå i biografen, siger mormor Lilian Nielsen fra Slagelse.

Mens boller og pølsehorn hævede, kom æblekagerne i ovnen, og så var det tid for de mange børn til at gå en tur i den til lejligheden opstillede saftevandsbar - eller tage på påfuglejagt i haven. Det sidste blev der dog vist kun opfordret til i spøg.

Efter i alt cirka to en halv times aktiviteter for 25 kroner per barn, var alt bagværket færdig, og både børn og bedsteforældre kunne smage på værkerne - eller tage dem med hjem til eftermiddagskaffen.

Bagedagene er nu overstået for denne gang, men næste gang Skovsgaard Mølle- og Bagerimuseum holder bagedage for børnebørn og bedsteforældre er i skolernes efterårsferie, fortæller Charles Larsen.