Se billedserie Fødselsdagssang og hurraråb var på sin plads, imens pædagogmedhjælper Kim Johansen spillede guitar. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Børnebissens nye figur fik flag og sang ved indvielse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnebissens nye figur fik flag og sang ved indvielse

Slagelse - 06. juli 2017 kl. 06:27 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og deres familier stod klar ved flag og en indbundet gave på legepladsen, da Børnebissen i Bisserup skulle indvie sit nye kunstværk.

Værket er resulatet efter, at den lokale kunstner Birger Jacobi under børnehavens indflytning i nye rammer på Vinkelvej 2 gav et gavekort til en skulptur af sten.

- Meget kunst i børnehaver hænger i øjenhøjde med voksne, siger han om baggrunden for sin idé.

Nu har han skabt et fabeldyr af granit, der vejer 750 kilo.

- Kunst som dette er med til at udvikle børnenes fantasi, lyder det fra Birger Jacobi, der nævner, at børnene selv kan tolke på, hvad skulpturen forestiller.

I Børnebissen blev fødselsdagen skudt i gang for figuren, der i samme forbindelse fik navnet Nero, hvilket er en sammensætning af forbogstaverne i navnene på den yngste samt ældste af børnene, Nelson og Ronja.

Børnene trak i snoren for at afsløre værket, som blev mødt af begejstrede miner samt klapsalve, før at de små kunne klatre op på den 67 centimeter høje skulptur.

Dermed blev det indledt fødselsdagsfest for Nero.

Personalet i Børnebissen er også glade for skulputuren.

- Det er jo fantastisk, og vi er glade for, at folk lægger kræfter i dens slags for os, siger leder Stina Reffelt Ahrensberg.