Se billedserie Bella Rømer fra Majbritts Privatdagpleje ved ordensmagtens rat. Det er, som det fremgår, en alvorlig sag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Børn kørte med langsom udrykning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn kørte med langsom udrykning

Slagelse - 30. juni 2017 kl. 11:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle udrykninger, der går meget hurtigt. Se nu for eksempel dagplejerne fra Slots Bjergby og deres børn, som i går var under gående udrykning til Slagelse. I fire-personers barnevogne med blå blink og »112« på barnevognenes sider for at være med ved festugens børnedag på Nytorv.

- Vi er gået herind, og vi skal også gå hjem, men barnevognene har motor. Sidste år sov vi i telt i anlægget, men i år tager vi hjem på grund af vejrudsigten, fortalte dagplejer Karina Gottschalk.

Hun kunne også berette, at dagplejerne og børnene har snakket rigtig meget om brandbiler på det seneste, og hun mente ikke, at alt det med politi, brand og ambulancer virker uhyggeligt på de små mennesker.

- Nej, vi snakker med børnene om, at de er her for at hjælpe os.

»Fremtidens Børn« - dagplejen Slagelse-Korsør-Dalmose vandt udklædningskonkurrencen som politi. Andre børn var udstyret med »flammer« på hovedet i dagens anledning, og der var præmier til i alt seks forskellige hold for deres udklædninger.

På torvet hørte man igen og igen udbruddet: Prøv lige at se! Mellem politi- og brandbiler og den store brandstige, som sendte børn højt til vejrs, kunne det næsten være svært for børnene at beslutte sig for, hvad der var mest spændende. Dog så det ud til, at muligheden for at sidde i en politibil var det helt store hit.