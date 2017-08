Se billedserie For første gang holder Slagelse Musikskole en intensiv, to-dage-lang sommermusikskole. Tirsdag afsluttes med stor koncert. I »Syngeriet« er der plads til både større og mindre sangere. Her er de cirka 20 drenge og piger - hvoraf fire er afbilledet - i færd med at lære en helt ny sang at kende. Først lærer de sangens rytme og ord - så kommer en understemme til. Foto: Mette Kjær Nielsen

Børn bruger de sidste feriedage på at gå frivilligt i skole

Slagelse - 08. august 2017 kl. 09:21 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lærere, som stiller drilske spørgsmål. Og der er elever, som rækker en finger i vejret for at svare. Hvis man da ikke lige kunne høre forskel, så ville man måske tro, at det nye skoleår allerede var begyndt med både regning, dansk og engelsk. Men det er ikke tilfældet. For alle børnene er taget frivilligt i skole - i Sommermusikskole hos Slagelse Musikskole.

Her bruger de i alt 75 to dage på at møde musikken - eller på at fordybe sig i deres instrumenter.

- Det er første gang nogensinde, vi holder Sommermusikskole. Det er ganske enkelt blevet muligt i år, fordi vi har fået en ny overenskomst, som siger, at lærerne skal arbejde fra 1. august, fortæller musikskoleleder Berit Paludan.

Derfor har musikskolen inviteret både børn og unge, der aldrig har spillet et instrument, og dem, der har spillet i årevis til to dages intensiv musikundervisning - der heldigvis også indeholder masser af kage.

- Formålet med Musiksommerskolen er at lade flere børn møde musikken. Lære dem, at det er sjovt at spille musik - at musik er glæde, siger Berit Paludan.

Børnene er inddelt i fire spor, som de selv har meldt sig til. Den største gruppe er »Musikbutikken«, som er lidt af et grundkursus i musik, noder og rytmer. Børnene her var således ved at lære at skrive rytmer, da Sjællandske kom forbi.

En anden gruppe kaldes »Syngeriet«, og en tredje »Nørderiet« - her bliver der henholdsvis sunget og nørdet med instrumenter.

Den fjerde og sidste gruppe af børn bruger to dage i »Rytmeriet«. En af dem er otte-årige Joshua Manum.

- Jeg er her i dag, fordi jeg også går til trommer normalt. Jeg er kommet for at træne og blive bedre. Det bedste ved at spille trommer er at lære noder og at man kommer til en masse koncerter. Det er bare sjovt, og så elsker jeg rockmusik, siger Joshua Manum, der i dagens anledning slår på stortromme.

De to dages sommerskole kulminerer tirsdag eftermiddag klokken 15.30 med en koncert på Slagelse Musikskole med adresse på Sankt Pedersgade 18.