Bøderegn ved broarbejde

Slagelse - 26. juli 2017 kl. 10:11 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det er blevet markant dyrere at køre for hurtigt forbi et vejarbejde - taksten er blevet fordoblet - så kan mange bilister alligevel ikke dy sig for at træde for hårdt på speederen.

Og det sker nu også frejdigt ved et større og længerevarende vejarbejde ved en jernbanebro mellem afkørsel 38 og afkørsel 39.

Ifølge TV Øst blev der tirsdag blitzet 529 bilister, som kørte for hurtigt - det vil sige mere end de 50 km/t, som gælder på stykket omkring vejarbejdet.

På få timer blev det til 89 klip i kørekortet, 12 betingede frakendelser og tre ubetingede frakendelser af kørekortet.

Hele kontrollen varede omkring fem timer og er ifølge vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen, Erik Mather, bestemt ikke et enestående tilfælde:

- Nej, desværre. Det er et kedeligt mønster, vi ser ved stort set alle vejarbejder, siger han til Sjællandske.

- Er skiltningen god nok på strækningen?

- Ja. Jeg har selv kørt på den omtalte strækning, og skiltningen er helt, som den skal være, fastslår politimanden.

- Nogle bilister mener, at det er for drastisk at sænke hastigheden til under det halve?

- Det kan jeg sagtens forestille mig. Men nu hører det altså også med til historien, at ved dette vejarbejde bliver trafikken ledt over i en anden vejbane, således at man faktisk kommer meget tæt på den modkørende trafik - kun adskilt af en let spærring. Så det giver ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt rigtig god mening at køre langsomt, siger han.

Han henviser også til vejarbejderne, som færdes ganske tæt på kørebanen.

- Det er jo ikke meningen, at de skal passe deres arbejde med livet som indsats.

- Hvad tror du, der skal til, før bilisterne lærer at respektere reglerne?

- Hvis jeg dog bare vidste det, sukker Erik Mather og fortsætter:

- Vi har jo netop fordoblet bødetaksterne, så minimumsbøden nu er fra 2000 kroner og opefter ved vejarbejde. Men det er tydeligvis ikke nok, erkender han.

