Se billedserie Villy Jensen ved det sted, hvor en løs puddel og en labrador skambed og mishandlede en råbuk så voldsom, at pudlens hvide pels var farvet rødt af blod. Rådyret måtte efterfølgende aflives. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Bøde efter to hunde bed rådyr til døde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bøde efter to hunde bed rådyr til døde

Slagelse - 16. september 2017 kl. 12:45 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To kvindelige hundeejere har hver fået 2000 kr. i bøde, efter deres løse hunde skambed et rådyr næsten til døde.

- Den ene kvinde forsøgte at hive labradoren, der var iført et orangefarvet dækken, væk fra rådyret, men den ville ikke slippe sit bid i det ene baglår. Begge hunde syntes at være i en slags blodrus. Rådyret var også bidt flere steder i hovedet, ligesom meget af pelsen var flået af som følge af hundenes bid.

Sådan beskrev fugle- og naturelsker Villy Jensen i Sjællandske tilbage i begyndelsen af marts en grufuld oplevelse, han var øjenvidne til i naturområdet tæt ved hundeskoven over for Korsør Station i nærheden af klubhuset, der rummer en motorcykelklub.

De to hunde var en hvid puddel - helt indsmurt i blod - og en sort labrador, som de to kvindelige ejere havde ladet gået løse, selv om skiltning i området viser, at hunde skal være i snor. Kvinderne kunne ikke kalde hundene til sig, da de først indledte jagten på den cirka to-årige råbuk, der efter mishandlingen måtte aflives.

- Jeg mødte efterfølgende de to kvinder. Men de ville ikke tale med mig, og de virkede heller ikke særlige tynget over den dyremishandling, som deres løse hunde havde præsteret, siger Villy Jensen til Sjællandske. Han besluttede sig derfor at melde de to kvinder til politiet, da han fandt frem til deres navne.

For nyligt blev Villy Jensen ringet op af politiet og afhørt om episoden. Efterfølgende har politiet oplyst ham om, at de to kvinder begge har fået en bøde på 2000 kroner, fordi de havde ladet deres hunde gå løse.

- Jeg håber da, at denne historie får andre hundeejere til at huske, at holde deres hunde i snor, når de ikke er i en indhegnet hundeskov men i et naturområde, siger Villy Jensen. Han kan dog have sin tvivl om, hvorvidt løse hunde i naturen helt kan undgås.

- For ikke længe siden så jeg i samme område en hund, der jagtede fårene, der græsser der. Da jeg henvendte mig til hundeejeren fik jeg det svar, at det var god motion for hunden, der jo ikke gjorde fårene noget, sukker Villy Jensen. Han har også oplevet at få direkte skæld ud af hundeejere, når han påpeger, at de ikke må have deres hund gående løs.