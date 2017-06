Blodprop ramte på en hel særlig mærkedag

Fyrbåken »Koen« brølede klokken 12.00 tirsdag den 31. maj til markering af, at der da var gået 20 år, siden den sidste jernbanefærge sejlede over Storebælt og lagde til om aftenen i Korsør. Blot halvanden time før for tyve år siden, blev den lokale historiefortæller Kurt Rehder ramt af en blodprop.

Han fortæller om den særlige dag på Facebook - »Det er en mærkedag i dag. Der skete to afgørende ting for 20 år siden. Det var sidste dag, jernbanefærgerne sejlede mellem Korsør og Nyborg. Jeg skulle have deltaget i højtideligheden tillige med min kone, - MEN - klokken 10.30 blev jeg ramt af en blodprop i hjertet, og måtte med fuld udrykning sendes til Slagelse Centralsygehus, hvor de hjalp mig på bedste måde.

Da jeg kom hjem sad jeg i sofaen og kiggede ud i haven på den nyplantede rhodendrum, og glædede mig over de tre blomster den bar.

Nu 20 år efter bærer den flere blomster, og jeg glæder mig stadig over den, - men også over det danske sygehusvæsen, der gjorde det muligt for mig at være til stede.«