Blak: Tatoveringen passer til mig

- Nej, vi sælger aktier, så folk kan støtte kampen for at gøre Slagelse bedre, svarede Helle Blak og fremviste aktierne, der koster 100 kroner stykket. Der var tale om valgkampaktier. Udbyttet skulle så være, at man betalte penge til SFs valgkampagne for at sikre vælgertilslutning, så Slagelse kunne gøres bedre via partiets politik. Unægtelig et godt stykke vej fra kapitalismens normale måde at stille kontant udbytte i udsigt ved investering i aktier.