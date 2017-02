Bjergbygade bliver spærret i tre uger

Skiltene med omkørsel vil møde bilisterne, når de fra på mandag skal finde andre veje end Bjergbygade, som vil blive spærret ved Kongelyset. Anlægschef Torben Kofoed havde fredag ikke mulighed for at sende kortet med omkørsels-muligheder, men han regner ikke med, at det vil blive muligt at komme til at køre ned ad Kongelyset fra Bjergbygade. Foto: Arne Svendsen