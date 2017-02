Billigere at fraflytte lejligheder

Hvis du på et tidspunkt har fraflyttet en lejlighed, er du formentlig blevet præsenteret for en regning i forbindelse med, at lejligheden skal istandsættes. I Slagelse Boligselskab oplyser direktør Arne Juul, at fraflytningsomkostningerne over de sidste to år er blevet nedbragt med omkring 25 procent. Det vil sige, at en regning, der tidligere lød på 10.000 kroner nu i stedet er på 8.000 kroner.