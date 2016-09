Billetterne slap op

-Ja, vi vil gerne være et af de største, men også et af de bedste både for publikum og stadeholdere, siger Anders Helbo til Sjællandske, mens han glæder sig over, at det hele glider meget nemmere i år uden lange bilkøer. Årsagen er, at der gratis parkering. I stedet opkræves der entré svarende stort til de 50 kroner, det kostede at parkere i 2015.