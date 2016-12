Billedserie: Rørende afsked med Emilie

Omkring 400 mennesker trodsede mandag middag blæst, regn og rusk for at vise Emilie Meng den sidste ære ved Korsør Station - der, hvor Emilie sidst er set i live.

Foran stationen var der i forvejen lagt hundredvis af blomster, lys og små håndskrevne hilsner. Klokken 11.45 var omkring 30 mennesker samlet ved stedet, og efterhånden som klokken nærmede sig 12, kom der flere og flere til. De fleste med endnu flere blomster og lys.

Mens vejret hele tiden vekslede mellem regn og solskin, så var stemningen den samme: En dyb, dyb sorg, som nærmest kunne mærkes fysisk. Men på en eller anden måde var det som om, at smerten blev lidt lettere at holde ud, når der var så mange om at dele den.

Da klokken slog 12, var der skønsmæssigt mellem 300 og 400 mennesker.

En af dem var Slagelses borgmester, Stén Knuth:

- Jeg er her for at vise min respekt, sagde han kort - og tydeligvis også mærket af tragedien.

- Det er en situation, hvor der nok ikke er brug for så mange ord. Lige nu er jeg her bare og mindes Emilie Meng, sagde borgmesteren.

Blomsterne blev flere og flere i takt med at der kom flere og flere mennesker. De fleste stod med let bøjede hovede og kikkede på blomsterhavet.

Klokken 12.30 tog borgmesteren kortvarigt ordet:

- Vil I være med til at holde et minuts stilhed til ære for Emilie Meng, spurgte han.

De mange mennesker, som i forvejen var stille, nikkede kort.

Tankerne gik til en tidligere livsglad 17-årig pige fra Korsør, der fuldstændig uforståeligt og helt urimeligt ikke længere er iblandt sine kære. Følelserne var til tider lidt ambivalente - på den ene side var det befriende, at få endelig vished om, hvor hun var - på den anden side var det jo også det sidste spinkle håb om en lykkelig udgang, der nu blev endegyldigt slukket.

Da det hele var overstået, gik folk hver til sit. Der bliver dog endnu en mulighed for at sige farvel til Emilie Meng, idet der arrangeres en mindehøjtidelighed i Skt. Povls Kirke den 29. december klokken 20.

Sjællandske erfarer også, at der forinden bliver et fakkeloptog fra Korsør Station til kirken.