Billeder og lys skal hjælpe demente

- Genkendelighed er med til at gøre dagligdagen tryg og enklere for personer med demens. Derfor er vi naturligvis rigtig glade for, at vi med støtten kan gøre noget særligt for beboerne på to af vores plejecentre ved at gøre indretningen mere demensvenlig og skabe en mere hjemlig og genkendelig atmosfære for beboerne, så deres hverdag bliver nemmere, siger Lene Henriksen, centerleder på Quistgården.