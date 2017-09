Bill åbner Bills Garage

Hænderne hiver og mærker hjemmevant på ophænget til et udstødningsrør, da Sjællandske prøver at følge 48-årige Bill Olsens høje tempo under en hævet bil for at få et billede at manden, der bestemt ikke ynder at lade sig fotografere. Anledningen er, at Bill Olsen onsdag den 4. oktober åbner værksted med navnet Bills Garage på Fægangen 10. Her drev nu afdøde Leif Frederiksen tidligere værksted under navnet Bil Teknik.