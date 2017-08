Biljagt endte i betonklods

En biljagt mellem politiet og en flok flygtende, formodede tyve sluttede natten til mandag med at den forfulgte bil endte i en betonklods på Herluf Trollesvej i Slagelse. En person blev anholdt men en eller måske to andre nåede at løbe væk. Politiet var blevet mistænksomme, fordi bilen kørte med et sæt stjålne nummerplader. Den var desuden blev brugt til at stjæle benzin. Den anholdte er en 17-årig fra København.