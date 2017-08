Artiklen: Bilerne ok - både mindre ok

Indtægter er en rar ting. Korsør Marina, som er fællesnavnet for Korsør Lystbådehavn og Korsør Sejlklub, regner med 150.000 kroner i indtægter fra de autocampere, der benytter pladsen over for restaurant Laguna. Der betales 150 kroner i døgnet per bil. Og det dækker også forbrug af el og vand. Til gengæld opkræves der ikke ekstra for den enestående udsig til Storebælt og Storebæltsbroen.