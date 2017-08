Bildsø Camping skal være en naturcampingplads med mindre service, og der skal ikke længere være mulighed for, at forpagteren kan bo på stedet, mener kultur, fritids og turismeudvalget. Foto: Per Vagnsø

Bildsø Camping skal have mindre service

Men i kommunens udvalg for kultur, fritid og turisme er der bestemt ikke den samme begejstring at spore. Her var campingpladsens fremtid mandag endnu en gang oppe at vende set fra en helt anden vinkel. Nemlig den at pladsen ifølge udvalgsformand Troels Christensen (LA) koster udvalget 324.000 kroner om året at drive.

- Vi er i udvalget enige om, at forvaltningen skal komme med forslag til en forretningsmodel, som ikke koster kommunen penge. En model hvor servicen på pladsen køres betragteligt ned, som et resultat af, at vi vil lægge op til, at der ikke længere skal stilles bolig til rådighed for forpagterne. På den måde undgår vi jo at skulle til at istandsætte boligen, siger Troels Christensen.