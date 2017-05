En 59-årig mand fra Slagelse har netop fået 20 dages betinget fængsel for at have slået sine to børn flere gange med flad hånd. Han accepterede dommen.

Betinget fængsel for vold mod børn

Slagelse: En 59-årig mand fra lokalområdet er netop blevet idømt en straf på 20 dages betinget fængsel for vold mod sine to mindreårige børn. Manden accepterede dommen, som ifølge specialanklager Søren Martin Jensen ligger på linje med straffen i lignende sager.

Sagen har været i retten af et par omgange, da manden har ændret forklaring undervejs. Først tilstod han, men fortrød så, da det gik op for ham, at han var ved at miste retten til at se børnene.