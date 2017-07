Betalte 47.000 kr. for ny golfbil men fik den aldrig

Sådan lyder forklaringen fra den 72-årige tidligere fiskeeksportør i Hvide Sande Knud Søndergaard, når han skal forklare, hvorfor han nu står frem i Sjællandske og fortæller historien om, hvordan han efter alt at dømme har mistet 47.000 kroner til Kim Kristiansen - bedre kendt som Kim Tjæreby, hvis firma Dkelcar ApS den 6. juni blev taget under konkursbehandling efter begæring fra Skat på grund af manglende betaling af skat og afgifter. De 47.000 kroner mistede Knud Søndergaard dog længe før konkursbehandlingen blev en realitet. Han indbetalte nemlig pengene den 15. marts. Lige siden har han forgæves søgt at få Kim Kristiansen til at levere golfbilen eller betale ham pengene tilbage. Han har meldt Kim Kristiansen til politiet for bedrageri.