KL mener, at Villum Christensen handlede inden for lovens rammer, da han i februar sendte en noget kontroversiel sms til borgmester Stén Knuth (V). Foto: Foto:Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Beskyldt for at opfordre til lovbrud i sms: Villum går fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beskyldt for at opfordre til lovbrud i sms: Villum går fri

Slagelse - 03. juli 2017 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille næse for at handle på kant af styrelsesloven fik han. Kontroversiel sms, hvor Villum Christensen (LA) ifølge Venstre opfordrer til at omgå udbudsregler, skal han dog ikke klandres for, mener KL i rapport om brintbussagen.

Læs også: Byrådsmedlem beskyldes for at opfordre til lovbrud

Det skriver Sjællandske.

Venstre-beskyldningen om lovbrud bliver nemlig trampet i jorden i den nylige KL-rapport om brintbussagen, som ellers får tæsk af netop Villum Christensen, der betragter den som »ikke fyldestgørende«.

Beskeden, han sendte til borgmester Stén Knuth (V) i februar, lyder således:

»... Fået sms fra David (David Drachmann-Sunne, direktør for EUE, red.), hvoraf indirekte fremgår at Lone ikke vil bruge EUE, hvilket betyder, at alt falder på gulvet i forhold til busprojektet. Ingen har kompetencer og mulighed på så kort tid, og kun EUE har opbakning fra branchen. Hvis jeg kan få Dyrby til at sige ok til at bedste leverandør skal vælges (efter udbuddet) er det så ok for dig, at Lone får den besked? Kh Villum.«

Den sms var dog for meget for både borgmesteren og Venstres gruppeformand, Knud Vincents, som senere svarede Villum Christensen, at man i Venstre »tager stærkt afstand fra handlingsmetoder, der kan misforstås som lovbrud.«

I rapporten skriver KL-konsulenterne imidlertid, at man kan forstå sms'en på den måde, at Villum Christensen ønsker EUE ApS's fremsendte indgår i vurderingen af, hvem der skal tildeles prospektopgaven. I halen på den konklusion tilføjer KL, at forslaget fra udvalgsformanden ikke er i strid med de udbudsretlige regler.

Ifølge borgmester Stén Knuth er der dog ingen tvivl om ordlyden og meningen med sms-beskeden.

- Den sms kan ikke misforstås, siger Stén Knuth.

- Men vi har nu sort på hvidt, at deres beskyldning er grundløs, lyder det fra Villum Christensen.