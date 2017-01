Berygtet mands hus brændt ned

- Jeg vil bare have fred sammen med mine to brødre, der også har huse her i haveforeningen. Det er vores fristed, siger Palle Flebo-Hansen til Sjællandske. Han kan dog også berette om flere år, hvor han har haft skodder for vinduerne, fordi de hele tiden blev smadret. Han udkæmpede for nogle år siden en bitter strid med haveforeningens tidligere bestyrelse, der hev ham i retten for ulovligheder ved hans hus og dets højde. Et hus han har haft siden 2006 og stort set selv bygget. Palle Flebo-Hansen vandt retssagen. En sejr der i øvrigt blev forudsagt af haveforeningens nuværende formand arkitekt Johnny Andersen. Retssagen kostede både haveforening og Palle Flebo-Hansen 200.000 kroner.