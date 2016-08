Bente giver kaffe og kage

- Mim mand er dog sød og hente mig, når jeg arbejder sent, smiler Bente Olsen. Hun er kendt af alle svømmehallens brugere. De fleste er på fornavn med den lille, lidt stille, altid smilende og arbejdsomme kvinde, der sørger for at betjene cafeteriets gæster, afholde børnefødselsdage og fester for private i lokalet med vel nok en af de bedste udsigter over Korsør Nor med den ikoniske hvide Tårnborg Kirke i baggrunden.