Naser Khader (K) vil tage udvisningssagen politisk op, ligesom folketingskollegaen Sofie Carsten Nielsen (R) har gjort. Det er ikke rimeligt, at Xu Zhang rammes af i øvrigt nødvendige stramninger af loven på området, mener han.

Benhård linje spænder ben for de forkerte

Slagelse - 10. februar 2017 kl. 10:02 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om den udviste, 23-årige Xu Zhang fra Slagelse har vakt debat. Ikke mindst på Christiansborg.

Her har udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, onsdag spurgt minister Inger Støjberg, om det er rimeligt, at udlændingeloven spænder ben for Xu Zhang, som i dag fredag skal være ude af landet, fordi hun angiveligt ikke har en stærk nok tilknytning til Danmark - i hvert fald ifølge Udlændingestyrelsen.

Nu melder udlændinge- og integrationsordføreren hos Det Konservative Folkeparti, Naser Khader, sig i koret og efterlyser kattelemme i loven, som kan åbne døren for personer som Xu Zhang, der ikke bør rammes af, ifølge Naser Khader, nødvendige stramninger på området.

- Vi har strammet op generelt, og det har været godt, for vi bør ikke have personer her i landet, som ikke vil os. Dem er vi benhårde over for. Men loven gælder jo også for folk, der gerne vil bidrage, og sådanne sager dukker op i ny og næ, og vi bør altså have plads til en person som hende, siger Naser Khader.

Skal til Kina for at søge

Naser Khader hæfter sig ved, at der er en åbning i forhold til Xu Zhangs fremtid her i landet. Det bliver dog et tidsbegrænset ophold, idet hun kan søge om en ny tilladelse, fordi hun studerer på Copenhagen Business School (CBS).

Det kan ske hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som tidligere har meddelt Xu Zhang afslag på opholdstilladelse, fordi hun ikke længere opfyldte betingelsen om, at hun skulle bo hos sin bor, som har en permanent opholdstilladelse i Danmark. Samtidig var hun blevet myndig, hvilket også er et af Udlændingestyrelsens argumenter for sit afslag, som Xu Zhang fik i fredags.

Hun håber, at hun kan blive i Danmark.

- Det vil ødelægge min uddannelse, fordi jeg er nødt til at afbryde den. Og hvis jeg er nødt til at stoppe, hvem siger så, at jeg bare kan starte igen, lyder det fra den 23-årige, som håber på at få permanent opholdstilladelse.

