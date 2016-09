Bemærk den grå genstand

Inden for journalistikken findes et begreb, der hedder »news you can use« - »nyheder du kan bruge«. Og her i Sjællandskes Korsør-afdeling vil vi da absolut ikke holde os tilbage med at bringe brugbare nyheder. Derfor venligst se grundigt på billedet ovenover. Det er taget søndag morgen i haven ved Kongegaarden. Med på billedet længere inde på scenen er ikke de talrige tomme flasker, der også var efterladt. Nu til den brugbare nyhed. Øverst til højre i billedet ses en grå genstand. Der er tale om en skraldespand, som helt kvit og frit kan bruges. Nøjagtig som både haven og scenen ved Kongegaarden i øvrigt. Brug det med respekt for vores fællesskab og fælles penge, tak!