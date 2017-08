Denne lille familie fra Afghanistan med datteren Sana på blot fire dage var nogle af de første, der flyttede ind i Korsør, da asylcenteret åbnede i begyndelsen af 2016. I dag har de fået ophold og asyl i Danmark. Allerede 1. december ventes de nuværende knap 200 beboere at være flyttet til centre i Jylland eller på Bornholm. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Bekymring for asylbørn ved lukning af asylcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymring for asylbørn ved lukning af asylcenter

Slagelse - 11. august 2017 kl. 05:58 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af de næsten 200 beboere på asylcenteret i Korsør blev stærkt påvirkede, da de i går torsdag blev informeret om, at Udlændingestyrelsen har besluttet at lukke Center Korsør.

- Vores beboere har jo i forvejen en usikker situation. Derfor var mange påvirkede ved beskeden om lukningen. Og det gjorde det ikke nemmere, at børnene netop var startet i skole igen, hvor de har genset deres venner og netværk, siger Jerry Filbert til Sjællandske. Han er leder af Center Korsør. Han indgår også selv i den massefyring af omkring 50 medarbejdere, som Røde Kors indledte onsdag på et fælles personalemøde i Dianalund, hvor der også lukkes ligesom i Kalundborg. I Korsør ventes de sidste beboere at være flyttet til enten Jylland eller Bornholm den 1. december.

Da beboerne fik beskeden om lukningen, var der først og fremmest fokus på børnenes trivsel.

- Vi gjorde meget ud af at sige til beboerne, at det var vigtigt, at de sørgede for, at hverdagen for børnene gik videre med pasning og skolegang, siger Jerry Filbert.

Slagelse Kommune er betalt af Røde Kors for at passe og undervise børnene fra asylcenteret. En opgave hvor indtægter og udgifter ifølge kommunens børn- og ungedirektør Vini Lindhardt har været lige store. Godt en håndfuld medarbejdere har været beskæftiget med opgaven. Ifølge direktøren er det ikke afklaret, hvor mange der afskediges.

Forud for åbningen af asylcenteret i Korsør var borgmester Stén Knuth (V) bekymret grundet nærheden til et plejecenter samt det faktum, at Motalavej er på ghettolisten.

- Jeg kan i dag se, at mine og andres bekymringer er gjort til skamme. Det er gået rigtig godt med at have et asylcenter i Korsør. Borgerne har taget rigtig godt imod. Og Røde Kors har drevet centeret godt, siger Stén Knuth til Sjællandske.

Fra centerets leder Jerry Filbert lyder der en dybfølt tak til Korsør for opbakning og hjælp. Blandt andet med masser af donationer og frivilligt arbejde.