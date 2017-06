Se billedserie Påsatte bilbrande har hærget bybilledet i flere uger nu. Også på Kierulffsvej. Det må stoppe, lyder det fra borgmester Stén Knuth (V).

Bekymret borgmester i opråb: Vores by brænder

Slagelse - 23. juni 2017 kl. 05:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores by brænder, lyder det bekymret fra borgmester Stén Knuth (V), som mener, at føljetonen af bilbrande råber på en snarlig løsning. Nu råber han.

- Det er meget bekymrende. Slagelse brænder, og det gør mig ondt, men også vred, at nogen som helst - hvem det end måtte være - bliver ved og ved, siger Stén Knuth, der ligesom borgere i byen og boligselskaber, ikke mindst FOB, kun kan se til, at politiet følger de spor, der måtte være at følge.

Ifølge ordensmagten er der dog ikke mange ledetråde.

Borgmester Stén Knuth mener derfor, at det er på tide, at politiet sætter ekstra ind på at få stoppet striben af påsatte bilbrande, som også de seneste dage har hærget bybilledet. Men borgere, som har bare den mindste anelse om noget, bør også gøre deres.

- Det er mit opråb til alle: Hjælp politiet. Det her må simpelthen stoppe nu, siger borgmesteren, som hos politidirektør Lene Frank, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, forleden ikke lagde fingre imellem.

- Jeg har anmodet politiet om at sætte flere ressourcer ind på at få dette opklaret. Det fylder alt for meget, så man må bruge alle de midler, der er nødvendige. Dette er en uholdbar situation, siger han og tilføjer netop her, at beboere, som har set noget, bør ringe til politiet.

