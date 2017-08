Beboere protesterer mod nye boliger

Det mener Leo Feldberg, der sammen med sin kone Dorte bor på Solsikkevej i Slagelse vestby. Han og flere andre grundejere på Solsikkevej og Stjernebakken er godt utilfredse med pludselig at have konstateret, at det af det nye forslag til kommuneplan fremgår, at kommunen ønsker at give mulighed for at lave et nyt boligområde tæt på deres huse.