Det gik værst ud over skuret ud for Kierulffsvej 56. Flere beboere forsøgte selv at slukke ilden med brandslukkere, før brandvæsenet ankom kort efter.

Beboere forsøgte at slukke Nordby-brande

Kort før midnat kom det første opkald fra Nordbyen - der var ild i et cykelskur, hvor ukendte gerningsmænd havde sat ild til en scooter, der totalt udbrændte. Snart efter indløb det næste opkald, som faktisk kom fra samme sted, nemlig området ud for Kierulffsvej 56. Her var der sat ild til i alt tre scootere, der stod i hver sit skur i forlængelse af hinanden. To scootere udbrændte totalt, og samme skæbne overgik flere cykler, der stod i nærheden. Desuden fik skurerne også brandskader, og en enkelt plastikcontainer begyndte at smelte fra varmeudviklingen. Kort efter blev en parkeret bil på Ndr. Ringgade også forsøgt antændt, ligesom brandstifterne satte ild til en varevogn på Dybbølvej.

Ellers var det området ud for Kierulffsvej 56, som det var gået mest ud over. Her lå de sørgelige rester af flere scootere, der med garanti aldrig kommer ud at køre igen. En af beboerne fortæller, at hendes specielle handicap-cykel også gik tabt i flammerne, og at hun nu får svært ved at komme rundt.