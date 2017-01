Det var her i Retten i Næstved, at kvinden blev dømt for blandt andet at slå sin søn, så blodet flød. Hun overvejer nu, om dommen skal ankes til landsretten.

Bankede søn: Nu skal mor i fængsel

Slagelse - 12. januar 2017 kl. 06:24 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 32-årige mor, som var anklaget for at have udøvet vold over for sin 11-årige søn gennem de sidste seks år, blev onsdag eftermiddag kendt skyldig i anklagerne ved Retten i Næstved. Domsmandsretten idømte kvinden fire måneders ubetinget fængsel, skriver Sjællandske.

- På grund af voldens karakter, fængselsstraffens længde og det, at du har udøvet vold over for din mindreårige søn, finder vi ikke, at der er mulighed for at gøre fængselsstraffen betinget, sagde dommer Camilla Ljørring til den dømte mor.

Domsmandsretten lagde afgørende vægt på sønnens videoafhøring, som blev vist i retten.

Dommeren mente, at drengens forklaring er detaljeret og troværdig samt, at den har været enslydende over for begge de parter, som han har forklaret sin sag for. Først en pædagog og derefter en socialrådgiver fra Slagelse Kommune.