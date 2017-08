Bandekonflikt kan forsinke lokale køreprøver

Den verserende bandekonflikt og de daglige skyderier særligt i København har fået Rigspolitiet til at opruste i hovedstaden. Derfor assisterer betjente fra flere kredse for tiden med patruljeringen - også ansatte i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det går dog ud over andre opgaver, som politiet tager sig af lokalt, eksempelvis køreprøver. Mens chefpolitiinspektør Lars Harvest slår fast, at der ikke bliver pillet ved antallet af patruljer i gadebilledet, så kan han ikke afvise, at der - igen - vil blive knas med køreprøver, og at ventetiden vil stige.

Det skriver Sjællandske.

- Jeg kan ikke afvise, at der i en periode kan komme udfordringer med køreprøver. Betjente, som står for dem, kan jo ikke både være i København og afvikle køreprøver her. Vi gør meget ud af at honorere kravene i forhold til ventetider, men det er jo ikke hastende på den måde, så at ventetiden stiger, kan jeg ikke afvise, siger chefpolitiinspektøren, som slår fast, at akutberedskabet kører som altid.